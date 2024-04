POL-HM: Nachtragsmitteilung zur Mitteilung "Tödlicher Verkehrsunfall im Bereich Humboldtsee": unfallbeteiligter Autofahrer stirbt in Klinik

Holzminden (ots) - Heute Morgen(09.04.2024) gegen 07.45 Uhr wurde der Polizei Holzminden ein Verkehrsunfall in Holzminden mitgeteilt. Hierbei wurde nach aktuellem Kenntnisstand einem Linienschulbus auf der "Neuen Straße" die Vorfahrt genommen, was dazu führte, dass der Busfahrer den Bus stark abbremsen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge des Bremsmanövers wurden Kinder, die sich in dem Bus auf dem ...

