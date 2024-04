Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Vorfahrtverstoß fordert mehrere verletzte Personen

Holzminden (ots)

Heute Morgen(09.04.2024) gegen 07.45 Uhr wurde der Polizei Holzminden ein Verkehrsunfall in Holzminden mitgeteilt. Hierbei wurde nach aktuellem Kenntnisstand einem Linienschulbus auf der "Neuen Straße" die Vorfahrt genommen, was dazu führte, dass der Busfahrer den Bus stark abbremsen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge des Bremsmanövers wurden Kinder, die sich in dem Bus auf dem Weg zur Schule befanden, verletzt. Der Bus setzte seine Fahrt zunächst bis zum Schulgelände in Bevern fort, der Pkw fuhr ebenfalls weiter. Die Schülerinnen und Schüler wurden sodann in Bevern durch die hinzugezogenen Rettungskräfte versorgt. Aufgrund der Anzahl von verletzten Personen wurde durch die Kooperative Rettungsleitstelle die Stufe MANV7 ausgerufen, also ein "Massenanfall von Verletzten.

Insgesamt wurden 14 Personen leicht und 2 Personen schwer verletzt. Sie wurden alle durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in naheliegende Arztpraxen oder Krankenhäuser gebracht. Die verursachende 26-jährige Fahrzeugführerin konnte bereits ermittelt werden. Durch den Verkehrsunfallsachbearbeiter der Polizei Holzminden werden die weiteren Ermittlungen geführt und dauern aktuell noch an. Sofern noch weitere Insassen des Busses durch den Vorfall gesundheitliche Beschwerden haben sollten, werden Sie gebeten sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell