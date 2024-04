Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Diebstahl eines hochwertigen Hydraulik-Abbruchhammer

Holzminden (ots)

In der Zeit von Samstag, 06.04.2024 gegen 15.00h bis Montag, 08.04.2024 gegen 07.00h, wurde in Holzminden in der Liethstraße Höhe Haus-Nr. 4 ein hochwertiger und ca. 90 Kg schwerer Hydraulik-Abbruchhammer (ähnlich s. Abbildung) von noch unbekannten Tätern entwendet. Der Abbruchhammer wird durch ein zur Zeit in Holzminden tätiges Unternehmen im Rahmen von Erdarbeiten zum Verlegen von Glasfaserkabeln verwendet. Der Hydraulikhammer war über das Wochenende zwischen einer Baggerschaufel und dem Erdboden eingeklemmt und damit gegen Diebstahl gesichert. Dadurch und aufgrund des Eigengewichts war die Entwendung verhältnismäßig aufwändig. Zeugen, die relevante Hinweise zum Diebstahl oder aber auch zum Verbleib des Gerätes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

