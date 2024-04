Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Erstinformation: Tödlicher Verkehrsunfall im Bereich Humboldtsee

Salzhemmendorf/ Wallensen (ots)

Am Sonntag (07.04.2024) kam es gegen 16:30 Uhr auf der Landesstraße 463 in Höhe des Humboldtsees in Wallensen zu einem schweren Verkehrsunfall.

In dem Pkw befanden sich zum jetzigen Kenntnisstand fünf Personen, von denen drei Menschen tödlich verletzt wurden. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Die Landesstraße ist derzeit voll gesperrt. Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell