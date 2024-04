POL-HM: 30-Jähriger flüchtet ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss vor der Polizei - Fahrzeug nicht versichert

Bad Pyrmont (ots) - Am heutigen Mittwoch, 03.04.2024, zwischen 07:40 Uhr und 07:50 Uhr kam es in Bad Pyrmont in der Wolradstraße in Höhe Hausnummer 8a zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein parkender Pkw VW im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Zu dieser Tageszeit kommt es im dortigen Bereich auf Grund der verkehrsgünstigen Parkmöglichkeit für Schüler und Lehrkräfte zu einem erhöhten ...

