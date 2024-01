POL-PDWIL: erneute Sachbeschädigung im Bereich des alten Bahnhofs in Daun

Gerolstein (ots) - Am 01.01.2024 gegen 16:15 Uhr wurden die Polizeibeamt*innen im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Hochbrücke in Gerolstein von einem 33-jährigen Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet angesprochen. Er schilderte, dass er wenigen Minuten zuvor im Bereich des Busbahnhofs in der Brunnenstraße in Gerolstein mit einem ihm unbekannten Mann in Streit ...

mehr