Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Zoll kontrolliert Baustellen und trifft sieben Arbeitnehmer ohne gültigen Aufenthaltstitel an

Frankfurt (Oder) (ots)

Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) führten am 09.08.2023 Prüfungen im Bereich Baugewerbe durch. Dabei wurden insgesamt sieben Personen angetroffen, die sich illegal in der Bundesrepublik aufhalten.

So wurde auf einer Baustelle in Strausberg ein moldauischer Staatsbürger bei Bautätigkeiten angetroffen, der über keinen gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland verfügte.

Auf einer weiteren Baustelle in Fangschleuse wurden weitere sechs Personen angetroffen, die ebenfalls über keinen gültigen Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in Deutschland verfügten.

Gegen alle Personen wurden Strafverfahren wegen des illegalen Aufenthaltes eingeleitet und Vernehmungen zum Sachverhalt mit Hilfe von Dolmetschern durchgeführt. In allen sieben Fällen wurden Sicherheitsleistungen für die eingeleiteten Strafverfahren erhoben. Die weiteren aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen erfolgen durch die zuständigen Ausländerbehörden.

Die Ermittlungen zu den Arbeitgebern dauern noch an.

Hintergrund:

Der Zugang zu einer Beschäftigung in Deutschland hängt maßgeblich von dem aufenthaltsrechtlichen Status einer Person ab. Personen, die weder aus einem EU-Land noch aus Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz kommen, benötigen zur Aufnahme einer Beschäftigung einen Aufenthaltstitel, der die Genehmigung der Agentur für Arbeit beinhaltet.

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt (Oder), übermittelt durch news aktuell