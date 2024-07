Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Folgemeldung zur Pressemitteilung "Wohnungsbrand in der Merschstraße - ein Bewohner schwerverletzt" von Freitag, 19. Juli, 15.19 Uhr

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach dem Brand einer Dachgeschosswohnung an der Merschstraße am Freitag, 19. Juli, ist der 64-jährige Bewohner noch am selben Tag in einem Dortmunder Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (jes)

Hier geht es zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5826862

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell