Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungsbrand in der Merschstraße - ein Bewohner schwerverletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Merschstraße hat es am Freitag, 19. Juli, gegen 13 Uhr gebrannt. In der betroffenen Dachgeschosswohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt noch ein 64-jähriger Bewohner.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann während der Löscharbeiten bergen. Er kam schwerverletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Zur Höhe der Schadenssumme gibt es bislang keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Für die Dauer des Einsatzes war der Bockumer Weg und die Merschstraße bis etwa 14.50 Uhr gesperrt. Die Polizei war für verkehrsregelnde Maßnahmen vor Ort. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell