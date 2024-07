POL-HAM: Reifen Im Barkerholz angezündet

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Donnerstag, 18. Juli, zwischen 7.50 Uhr und 12 Uhr, einen geparkten Mercedes an der Wilhelmstraße. Der blaue Wagen weist Beschädigungen an der vorderen Stoßstange auf - der geschätzte Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter ...

mehr