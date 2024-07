POL-HAM: Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Heessen (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Mittwoch, 17. Juli, gegen 16.10 Uhr, bei einem Auffahrunfall an der Ahlener Straße einen Honda. Der 54-jährige Mann aus Ahlen befuhr die Ahlener Straße in südliche Richtung und wollte nach links auf die Dolberger Straße abbiegen. Weil er dem Verkehr auf der Dolberger Straße Vorfahrt gewähren musste, stoppte er sein Fahrzeug im ...

