Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen im Täle/A8 - Rasende sammeln Punkte

Mehrere Autofahrende sehen nach einer Kontrolle der Polizei am Sonntag bei Mühlhausen i.T. jetzt Anzeigen entgegen.

Ulm (ots)

Kontrolliert hat die Polizei den Verkehr auf der zweispurigen A8 in Fahrtrichtung München. Auf Höhe der Anschlussstelle Mühlhausen sind 60 km/h erlaubt. Doch diese Grenze überschritten zwischen 23 Uhr und Mitternacht gleich drei Fahrende, die in Richtung München unterwegs waren. Sie sehen jetzt Bußgeldern und Punkten entgegen. In zwei Fällen kassieren sie sogar Fahrverbote. Der Spitzenreiter, ein 34-Jähriger, fuhr kurz nach 23 Uhr Uhr mit seinem BMW M4 111 km/h. Auf ihn kommen zwei Punkte und ein Bußgeld von mindestens 480 Euro zu. Außerdem erhält er von der Bußgeldbehörde ein Fahrverbot von einem Monat. Die beiden weiteren Schnellfahrerinnen waren mit 34 km/h und 56 km/h ebenfalls deutlich zu schnell.

Unfall ist kein Zufall: Mit ihren Kontrollen sorgt die Polizei für die Sicherheit auf den Straßen. Denn zu schnelles Fahren und Ablenkung sind Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Wer zu schnell fährt oder sich ab lenken lässt gefährdet sich und andere. Dagegen geht die Polizei konsequent vor. Auch zukünftig. Damit alle sicher ankommen.

++++0477293 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell