Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Sonntag, 20.08.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Streit eskaliert - Offenbach

Gestern Abend gegen 21.50 Uhr kam es am Mainufer im Offenbacher Stadtteil Bürgel zu Streitigkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen zwei ausländische Personengruppen aneinandergeraten sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden drei Personen verletzt. Einer der Beteiligten musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Dort ist er heute Morgen seinen Verletzungen erlegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sich noch nicht gemeldet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 069/8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

-- Keine Beiträge -

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Pkw in Vollbrand - Autobahn 661

Gestern Abend gegen 19.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Pkw-Brand auf die Autobahn 661 gerufen. Der Fahrer eines Nissan hatte zunächst eine Rauchentwicklung im Motorraum bemerkt. Er stellte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen ab und alarmierte die Rettungskräfte. Bei deren Eintreffen brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Es wurde vollständig zerstört. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf 13.000 EUR geschätzt. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Neu-Isenburg und Langen kurzzeitig voll gesperrt werden.

Offenbach am Main, 20.08.2023, Pradel PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell