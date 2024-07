POL-HAM: Einbruch in Umkleidekabine an Sportzentrum

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Merschstraße hat es am Freitag, 19. Juli, gegen 13 Uhr gebrannt. In der betroffenen Dachgeschosswohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt noch ein 64-jähriger Bewohner. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann während der Löscharbeiten bergen. Er kam schwerverletzt per Rettungshubschrauber in ein ...

mehr