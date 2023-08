Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 25.08.2023

Bild-Infos

Download

Wolfenbüttel (ots)

Polizei Schladen sucht Fahrradeigentümer

Halchter, Hauptstraße, 29.07.2023

In den Nachtstunden des 29.07.2023 kontrollierten Polizeibeamte einen Fahrradfahrer auf der L 615 zwischen Ohrum und Dorstadt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrrad durch den 26-Jährigen zuvor in Halchter entwendet wurde. Das Fahrrad wurde durch die Beamten sichergestellt und gegen den 26-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Bislang konnte der Eigentümer des Fahrrades noch nicht ermittelt werden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Hollandrad / Damenrad in der Farbe rot/grau/silber mit Blumenmustern auf dem Rahmen. Die Polizei Schladen bittet den Eigentümer sich unter Tel.: 05335 929660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell