Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm, Bockum-Hövel (ots)

Schwer verletzt wurde ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 19. Juli, gegen 12.05 Uhr, auf der Horster Straße kurz hinter der Einmündung Flurstraße. Beim Überholen eines vorausfahrenden Opel bog dessen 37-jähriger Fahrer in diesem Moment nach links in eine Grundstückeinfahrt ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht, in dem er stationär verblieb. An den Fahrzeugen entstand mittlerer Schaden. (fa)

