POL-HAM: 67-Jähriger verstirbt nach Unfall am "Schillerteich"

Hamm-Uentrop (ots) - Ein 46-jähriger Mann aus Hamm hat sich am Samstag, 19. Juli, gegen 7 Uhr auf der Lippestraße bei einem Fahrradunfall leicht verletzt. Der Radfahrer fuhr in westliche Richtung, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (bw)

