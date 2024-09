Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld/ Sachbeschädigungen und Streit

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Sonntag (01.09.24) geriet ein Quartett in Streit mit einem 51-jährigen Mann aus Rosendahl. Er beobachtete die vier Tatverdächtigen gegen 3.15 Uhr dabei, wie sie zwei Sitzgelegenheiten von einem Anhänger an der Straße Am Bahnhof schmissen. Dadurch ging eine kaputt. Der Mann fotografierte die Beschuldigten im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, was diese nicht wollten. Die Gruppe ging auf den Rosendahler zu, worauf einer den Mann in einen Stacheldrahtzaun schubste. Er blieb unverletzt. Zudem sollen die Vier weitere Sachen wie Kürbisse und Strohballen zerstört haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es zu weiteren Sachbeschädigungen gekommen ist. Alle beteiligten Personen waren alkoholisiert. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

