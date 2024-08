POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2024

Heilbronn (ots) - Langenbrettach-Langenbeutingen: Einbruch in Dorfladen - Polizei sucht Zeugen Nach einem Einbruch in ein Geschäft in Langenbrettach-Langenbeutingen sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisgebern. Gegen 0.15 Uhr am frühen Montagmorgen verschafften sich drei bislang unbekannte Personen Zugang zu ...

