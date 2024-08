Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Langenbrettach-Langenbeutingen: Einbruch in Dorfladen - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch in ein Geschäft in Langenbrettach-Langenbeutingen sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisgebern. Gegen 0.15 Uhr am frühen Montagmorgen verschafften sich drei bislang unbekannte Personen Zugang zu dem Dorfladen in der Schulstraße. Die maskierten Täter öffneten gewaltsam eine Terassentür und gelangten darüber ins Innere des Gebäudes. Hier entwendeten die Täter Zigaretten und einen ursprünglich an der Wand angebrachten Tresor. Das Diebesgut beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen vierstelligen Eurobereich. Die Täter verließen anschließend den Laden und flüchteten mit einem weißen Kastenwagen in unbekannte Richtung. Zeugen die Hinweise zu den Einbrechern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07139 47100 an den Polizeiposten Neuenstadt zu wenden.

Wüstenrot: Zeugen nach Einbruch gesucht

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Wüstenrot ein und durchsuchten eine als Firmenlager genutzte Erdgeschosswohnung. Der oder die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung in der Haller Straße. Die Täter durchwühlten die Wohnung und setzten sie anschließend unter Wasser, indem sie ein Waschbecken verstopften und den Wasserhahn aufdrehten. Zum entstandenen Sachschaden und dem etwaig entwendeten Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die am Wochenende rund um die Haller Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07130 4009370 beim Polizeiposten Obersulm zu melden.

Heilbronn: Anhänger mit Gerüstteilen gestohlen

Vom Gelände einer Baustelle in der Heilbronner Oststraße wurde am Wochenende ein Fahrzeuganhänger mit einem geladenen Baugerüst gestohlen. Zwischen 13 Uhr am Samstagmittag und 9 Uhr am Montagmorgen verschafften sich der oder die Täter Zugang zum Baustellengelände und entwendeten den Anhänger mitsamt den Gerüstteilen. Da das Diebesgut im Wert von einigen tausend Euro mehrere Tonnen wiegt, muss es mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Siegelsbach: Reifensätze gestohlen

Am Wochenende stahlen Unbekannte von einem Firmengelände in Siegelsbach die Reifen von mehreren hochwertigen Fahrzeugen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Freitag und Montag Zugang zu dem Gelände im Mührigweg und schraubten von vier Porsche jeweils alle vier Räder ab. Zwei der Fahrzeuge wurden zudem aufgebrochen um an die Felgenschlösser zu gelangen. Die Diebe transportierten die Komplettradsätze sowie die beiden Felgenschlösser durch ein Stahltor ab, das zuvor mit Eisenketten gesichert war. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. An allen vier Fahrzeugen entstanden außerdem Schäden, die die Polizei auf jeweils 5.000 bis 10.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Weinsberg: Hoher Schaden bei Zusammenstoß

Vermutlich weil ein Autofahrer bei der Einfahrt in die Heilbronner Straße in Weinsberg am Montagmorgen unaufmerksam war, kam es zu einem Verkehrsunfall, dessen Schäden sich ersten Schätzungen nach auf rund 30.000 Euro belaufen. Der 57 Jahre alte Lenker eines VWs fuhr gegen 7 Uhr aus einem Grundstück auf die Straße und übersah dabei wohl den BMW eines 27-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

