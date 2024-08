Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Streifschaden an Wohnmobil - Zeugen gesucht Zwischen Donnerstag und Freitag wurde ein Wohnmobil auf einem Parkplatz im Lipfersberger Weg in Künzelsau durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Der 43-jähriger Besitzer parkte sein Fahrzeug gegen 19 Uhr und stellte die Beschädigungen dann am Folgetag gegen 18.15 Uhr fest. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Die Polizei Künzelsau bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 0940 9400 zu melden.

Öhringen: Snackautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Snackautomat in der Hauptstraße in Zweiflingen aufgebrochen. Gegen 5 Uhr machten der oder die Täter sich an dem Automaten zu schaffen, entwendete eine Geldkassette mit Bargeld und Tabakwaren Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Öhringen: Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht Am Freitag wurden in der Zeit zwischen 15 Uhr und 23.50 Uhr drei geparkte Fahrzeuge in der Lindiger Straße in Neuenstein beschädigt. Ein Anwohner hörte gegen 22 Uhr ein Geräusch und sah eine Person auf der Straße stehen, die jedoch verschwand, als er sie ansprach. Später entdeckte er Kratzer an seinem und zwei weiteren Fahrzeugen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3.500 Euro. Die Polizei Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Kellerbrand in Einfamilienhaus Am Freitag geriet gegen 23 Uhr aus bislang unbekannter Ursache der Kellerraum eines Einfamilienhauses in der Otto-Schäffler-Straße in Bretzfeld in Brand. Das Feuer, das durch den Hauseigentümer weitgehend selbst gelöscht werden konnte, hat einen geschätzten Sachschaden von 30.000 Euro verursacht. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Öhringen: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffte sich ein unbekannter Täter unbefugt Zutritt zu einem Restaurant in der Mühlstraße in Bretzfeld. In der Zeit zwischen 22.30 und 10.30 Uhr des Folgetags durchsuchte der oder die Unbekannte die Räumlichkeiten im Inneren des Gebäudes. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

