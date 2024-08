Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Motorradunfall auf der Kreisstraße

Eine schwer verletzte Person und circa 7.500 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Motorradunfalls bei Wertheim. Am Samstagmittag gegen 12 Uhr fuhr ein 84-Jähriger mit seinem VW Golf Sportsvan auf der Kreisstraße 2822 in Richtung Neubrunn. Als er nach links in Richtung Böttigheim abbog, prallte sein Wagen mit einem von Böttigheim in Richtung Urphar fahrenden Motorradfahrer zusammen. Der Autofahrer hatte den 17-Jährigen auf dem Leichtkraftrad vermutlich übersehen. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Tauberbischofsheim: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Vermutlich drangen am vergangenen Wochenende Einbrecher über ein gekipptes Fenster in ein Wohnhaus in Tauberbischofsheim ein. Zwischen Samstag um 17.45 Uhr und Sonntag gegen 0.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem Haus im Lindenweg und öffneten vermutlich ein gekipptes Fenster der oben gelegenen Wohnung. Im Inneren durchwühlten sie die Schränke und Schubladen. Der entstandene Sachschaden und der Wert des entwendeten Diebesguts sind noch unklar. Ob es sich bei dem Einbruch um dieselben Täter handelt wie bei dem Einbruch in Werbach, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Werbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unbemerkt Zutritt zu einer Wohnung in Werbach. Zwischen 21.30 Uhr und 7 Uhr begaben sich die Täter zu dem Einfamilienhaus und brachen ein Fenster auf. Anschließend kletterten sie durch dieses in das Haus. Im Erdgeschoss durchwühlten sie das Inventar während die Bewohner im Obergeschoß schliefen. Die Täter wurden fündig und entnahmen einer Spardose Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Ob es sich bei dem Einbruch um dieselben Täter handelt wie bei dem Einbruch in Tauberbischofsheim, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshofen: Fenster mit Pflasterstein eingeworfen - Zeugen gesucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden verursachte eine Person in der Nacht von Sonntag auf Montag in Lauda-Königshofen. Gegen 1.20 Uhr warf der Unbekannte einen Pflasterstein durch das Fenster eines Friseursalons in der Spitalstraße und rannte anschließend davon. Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Bad Mergentheim: Betrunkener Unfallverursacher

Mit knapp einem Promille verursachte ein 20-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Verkehrsunfall in Bad Mergentheim. Gegen 22.50 Uhr war der junge Mann mit seinem VW Passat auf der Straße "Im Braunstall" unterwegs. Nachdem er einen vorausfahrenden Pkw überholte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Wagen mit einer Straßenlaterne und überschlug sich anschließend bis er letztendlich im Graben zum Liegen kam. Der Fahrer kroch selbständig aus dem verunfallten VW. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der Mann betrunken ist. Ein Alkoholtest bestätigte dies und zeigte knapp ein Promille an. Daraufhin musste der 20-Jährige in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Den Führerschein musste der junge Fahrer an Ort und Stelle abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell