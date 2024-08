Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2024

Heilbronn (ots)

Großraum Heilbronn: Mutmaßliche Drogendealer in Haft - Weitere Person festgenommen

Im Mai dieses Jahres wurden durch die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Den Tatverdächtigen im Alter zwischen 42 und 53 Jahren wird vorgeworfen, gemeinschaftlich mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Wir berichteten am 31. Mai 2024. (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5791447 )

Die weiteren Ermittlungen der für Rauschgiftdelikte zuständigen Kriminalpolizeiinspektion ergaben, dass ein 20-Jähriger ebenfalls an den Taten beteiligt gewesen sein soll. Die vier Tatverdächtigen sollen gemeinschaftlich mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt und dabei seit spätestens Oktober 2023 unter anderem Heroin im sechsstelligen Wert erworben und weiter vertrieben haben.

Der 20-jährige Tatverdächtige wurde am 19. August 2024 durch Beamte der Kriminalpolizei in seiner Wohnung festgenommen und anschließend beim Landgericht Heilbronn vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte und bereits zuvor durch das Landgericht erlassene Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell