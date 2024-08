POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Erlenbach: Diebstahl aus Selbstbedienungsautomaten - Zeugen gesucht

Zwischen Donnerstag, 20.15 Uhr, und Freitag, 07.30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Selbstbedienungsautomat in einem Hofladen im Erlenbacher "Ohrberg" aufgebrochen. Zusätzlich versuchten die Täter einen weiteren Automaten aufzubrechen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei Neckarsulm bittet um Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Am Freitagmorgen wurde in Heilbronn ein Pkw-Lenker einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 30-Jährige fuhr gegen 08.40 Uhr in der Hafenstraße und wurde hier durch die Polizei angehalten. Da während der Kontrolle deutliche Anzeichen für eine Beeinflussung durch berauschende Mittel vorlagen, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Der 30-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat nun unter anderem mit einem Fahrverbot zu rechnen.

