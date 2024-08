Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Spielplatzgerät beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende ein Spielplatzgerät in Osterburken. Die Täter rissen die Absturzgitter des Rutschenturms auf dem Spielplatz am Adolf-Zimmermann-Platz ab. Hierdurch verursachten sie Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen, die Angeben zu der Tat oder den Täten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Mosbach: Unfall verursacht und geflohen

Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person an einem Hyundai Ioniq am Mittwoch in Mosbach und flüchtete anschließend. Zwischen 07.30 Uhr und 15.30 Uhr stand der Wagen ordnungsgemäß am Straßenrand der Leutweinstraße. Innerhalb dieses Zeitraums kollidierte der unbekannte Fahrzeugführer mit dem Pkw. Nach dem Unfall fuhr er von der Unfallstelle davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Buchen: Schulfenster mutwillig eingeschlagen - Zeugen gesucht

Unbekannte schlugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Fenster einer Schule in Buchen ein. Zwischen 2 Uhr und 15 Uhr gelangten die Täter vermutlich über die Feuertreppe auf das Dach und schlugen dort mit einem bislang unbekannten Gegenstand das Dachfenster ein. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Buchen sucht nun Zeugen der Tat und Hinweisgeber. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06281 9040 melden.

Mosbach-Neckarelz: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Zwei Diebe entwendeten am Donnerstagmittag einen Geldbeutel von einer Supermarktkundin und hoben anschließend Geld am Bankautomaten ab. Die 63-Jährige war in der Pfalzgraf-Otto-Straße im Supermarkt einkaufen, als ihr von zwei unbekannten Männern die Geldbörsen gestohlen wurde. Einer der beiden Personen lenkte die Dame ab und der andere nahm den Geldbeutel an sich. Die Diebe begaben sich im Anschluss zur nahegelegenen Bank und hoben gegen 13.15 Uhr zwei Mal je 1.000 Euro an Bargeld ab.

Die Diebe können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter ca. 170 - 175 cm groß, 35 - 40 Jahre alt, kräftige Statur, blaue kurze Hose, blaues Shirt mit Aufschrift, trug eine dunkle Basecap und eine Brille

2. Täter: ca. 20 - 25 Jahre alt, dunkler Teint, beige, kurze Hose, schwarzes T-Shirt mit Drachenmotiv, dunkle, kurze Haare, Sonnenbrille, Tätowierungen an beiden Armen.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Mosbacher Kreuz der Bundesstraße 27 kam ein 18-Jähriger mit seinem Audi A1 von der Fahrbahn ab, wodurch Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand. Am späten Donnerstagabend, gegen 22.45 Uhr, fuhr der Mann mit dem Wagen auf der Bundesstraße 292 von Mosbach kommend in Richtung des Mosbacher Kreuzes und ordnete sich auf der Abbiegespur zur Straße "Im weißen Feld" ein. Im Bereich der dortigen Verkehrsinsel verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam erst in den Grünstreifen und überfuhr anschließend die Verkehrsinsel. Weiter prallte der Wagen gegen den Bordstein und überschlug sich in der Folge im Bereich des Einfädelungsstreifens zur Bundesstraße 292. Durch den Unfall wurde der 18-jährige Fahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Zudem entstand Sachschanden in Höhe von circa 27.500 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell