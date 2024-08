POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2024

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Leiter des Führungs- und Einsatzstabs in den Ruhestand verabschiedet

Nach über 43 Jahren im Dienst der Polizei Baden-Württemberg wurde Leitender Polizeidirektor Dieter Schüle am Freitag, den 23. August 2024, im Rahmen einer Feierstunde im Foyer des Neubaus des Polizeipräsidiums Heilbronn offiziell von Polizeipräsident Frank Spitzmüller in den Ruhestand verabschiedet. Dieter Schüle tritt im Alter von 63 Jahren seine Pension an.

In seiner Ansprache würdigte Polizeipräsident Spitzmüller die Leistungen des Leitenden Polizeidirektors. Dieter Schüle begann seine polizeiliche Laufbahn im März 1981 als Polizeiwachtmeister auf Widerruf bei der Bereitschaftspolizei Baden-Württemberg in Lahr. Nach erfolgreichem Bestehen des Lehrgangs für den mittleren Dienst der Schutzpolizei im Januar 1983, folgten 14 Dienstjahre bei der damaligen Polizeidirektion Ludwigsburg, wo er beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen seinen Traumberuf von der Pike auf lernte. 1988 wurde er zum Studium an der Fachhochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen zugelassen. Nach seinem Abschluss und der Ernennung zum Polizeikommissar im Jahr 1991 übernahm er die Aufgaben eines Dienstgruppenführers beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen. In den Jahren 1997 bis 1999 folgten der Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst und zahlreiche Führungspositionen beim Polizeipräsidium Stuttgart, darunter die Leitung des Polizeireviers Bad Cannstatt und der Posten als Einsatzreferent beim Stuttgarter Polizeipräsidium. Im Jahr 2016 wurde Dieter Schüle zum stellvertretenden Leiter der Schutzpolizeidirektion in Stuttgart ernannt. Nach fünf Jahren in dieser Position wechselte er zum Polizeipräsidium Heilbronn und übernahm hier die Leitung des Führungs- und Einsatzstabes. In Heilbronn meisterte er nicht nur die Herausforderungen der Pandemie mit Bravour, sondern führte zahlreiche komplexe Einsätze. Dieter Schüle wurde für seine ruhige und überlegte Art geschätzt, die es ihm ermöglichte, auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Bei der Feierstunde zur Verabschiedung in den Ruhestand begrüßte die stellvertretende Leiterin des Führungs- und Einsatzstabs, Polizeioberrätin Estelle Teichgräber die Anwesenden. Anschließend durften sich die Gäste über ein Grußwort von Oberstaatsanwalt Martin Renninger von der Staatsanwaltschaft Heilbronn freuen. Auch der Personalratsvorsitzende Erster Polizeihauptkommissar Jörg Reutter dankte dem ehemaligen Leiter des Führungs- und Einsatzstabs in einem Grußwort für seinen Einsatz. Ab 1. September 2024 übernimmt der bisherige Leiter der Schutzpolizeidirektion, Polizeivizepräsident Markus Geistler, die Leitung des Führungs- und Einsatzstabs.

