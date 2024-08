Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Friedrichshall: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Nachdem ein 46-Jähriger am Dienstagmittag eine Frau in Bad Friedrichshall beleidigte und die Polizei den Vorfall aufnehmen wollte, wehrte sich der Mann körperlich gegen die Erhebung der Personalien. Gegen 11.45 Uhr versuchten die wegen einer Beleidigung in die Industriestraße gerufenen Polizeibeamten den Sachverhalt aufzuklären. Als sie routinemäßig die Personalien erfragten, weigerte sich der 46-Jährige seinen Namen herauszugeben. Nach mehrmaliger Aufforderung ein amtliches Ausweisdokument herauszugeben, sollte der Mann nach einem Ausweis durchsucht und gegebenenfalls in Gewahrsam genommen werden. Der 46-Jährige wehrte sich körperlich gegen die Maßnahmen der Polizisten und musste mit Hilfe einfacher körperlicher Gewalt festgehalten werden. Nachdem die Personalien des Mannes feststanden, wurde er direkt an Ort und Stelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Nun muss sich der 46-Jährige neben der vermeintlichen Beleidigung zusätzlich wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Heilbronn: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Ein Unbekannter entwendete am Mittwochabend Bierdosen aus einem Supermarkt in Heilbronn und flüchtete gewaltsam. Gegen 20 Uhr befand sich Mann in dem Supermarkt am Marktplatz und packte mehrere Bierdosen in seinen Rucksack und die Hosentasche. An der Kasse stellte er jedoch nur zwei Dosen auf das Band. Als er von der Angestellten darauf angesprochen wurde, schrie er sie in englischer Sprache an und schlug mit einer Bierdose in der Hand der Kassiererin ins Gesicht. Anschließend rannte der Täter in Richtung des Parkplatzes in der Lothorstraße davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Dunkelhäutig - circa 1,75 m groß, normale Statur - kurze, dunkle, lockige/krause Haare - bekleidet mit schwarzem T-Shirt - mitgeführt hat er einen roten Rucksack

Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

Heilbronn: Räuberischer Diebstahl im Kleidungsgeschäft

Ein 18-Jähriger versuchte am Mittwochmorgen nach einem Diebstahl in einem Heilbronner Kleidungsgeschäft gewaltsam zu flüchten. Gegen 10 Uhr verließ der junge Mann das Geschäft am Kiliansplatz ohne die Kleidungsstücke im Wert von circa 60 Euro zu zahlen. Als er von einem Ladendetektiv angesprochen wurde, rannte der 18-Jährige davon. Der 38-Jährige konnte den Dieb einholen und festhalten. Dabei wurde er von dem Heranwachsenden mindestens zwei Mal geschlagen und beleidigt. Der 18-Jährige muss sich nun wegen des räuberischen Diebstahls verantworten.

Kirchardt: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Rund 17.500 Euro Sachschaden entstand am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Kirchardt. Gegen 18.30 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem 1er BMW auf der Hauptstraße in Richtung Berwangen und wollte nach rechts auf die Heilbronner Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den bereits auf der Straße von links kommende und bevorrechtigte 82-Jährigen mit seinem Renault. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Heilbronn-Neckargartach: Fahrzeug mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Mittwoch einen in Heilbronn-Neckargartach abgestellten Pkw. Das Auto stand zwischen 7.45 Uhr und 8.45 Uhr auf dem Firmenparkplatz eines Unternehmens in der Böllinger Straße. Innerhalb dieses Zeitraums zerkratzten Unbekannte den Wagen und verursachten dadurch circa 1.500 Euro Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sollen sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 74770, melden.

Heilbronn: Versuchter Einbruch in Handyladen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person versuchte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Handyladen in Heilbronn einzubrechen. Der Täter warf gegen 3.05 Uhr einen großen Stein durch die Glasscheibe der Eingangstür des Geschäfts in der Straße "Allee". Die Person stieg offenbar nicht in die Räumlichkeiten ein und flüchtete in Richtung Wollhaus. Warum der Einbrecher seine Tat abbrach, ist unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, entgegengenommen.

Lauffen am Neckar: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Am helllichten Tag entwendeten Diebe ein in Lauffen am Neckar abgestelltes Fahrrad. Das hochwertige Fahrrad im Wert von knapp 2.000 Euro wurde am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr an dem Fahrradständer vor dem Ärztehaus in der Straße "im Brühl" abgestellt und war mit einem Fahrradschloss angekettet. Als die Besitzerin nach circa einer Stunde zurück zu ihrem Fahrrad kam, war der Drahtesel verschwunden. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung in diesem Bereich gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Lauffen am Neckar: Unfall verursacht und geflohen

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person an einem Mini in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Lauffen am Neckar und flüchtete anschließend. Zwischen 22.20 Uhr und 9.30 Uhr stand der Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Hotels in der Nordheimer Straße. Innerhalb dieses Zeitraums kollidierte der unbekannte Fahrzeugführer mit dem Wagen. Nach dem Unfall fuhr er von der Unfallstelle davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Neckarsulm: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 13-jähriges Kind auf seinem Fahrrad bei einem Verkehrsunfall in Neckarsulm. Am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, überquerte der Radfahrer die Landesstraße 1101 über die Überquerungshilfe an dem dortigen Kreisverkehr. Zur selben Zeit fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Opel Adam aus dem Kreisverkehr und übersah vermutlich das bevorrechtigte Kind. Der Wagen und der Radfahrer prallten mit geringen Geschwindigkeiten zusammen. Durch die Kollision wurde der Junge ohne Fahrradhelm schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weinsberg: Fahrraddiebe unterwegs -Zeugen gesucht

Am hellen Tag entwendeten Diebe ein in Weinsberg abgestelltes Pedelec. Das hochwertige Fahrrad im Wert wurde am Mittwochvormittag gegen 12.15 Uhr an dem Fahrradständer am Bahnhofsplatz abgestellt und war mit einem Fahrradschloss gesichert. Als der Besitzer gegen 13.45 Uhr zurück zu seinem Fahrrad kam, war der Drahtesel verschwunden. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

