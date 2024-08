Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.08.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Einen geparkten Audi A6 Avant beschädigten Unbekannte am Mittwoch in Künzelsau. Die Besitzerin stellte ihren Pkw gegen 6.20 Uhr in der Burgallee auf einem angemieteten Parkplatz ab. Als sie gegen 15.45 Uhr zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am Heck in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Verursacher war bereits geflüchtet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Waldenburg: In Gaststätte eingebrochen

Durch ein Fenster verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Restaurant in der Waldenburger Hauptstraße. Der Dieb gelangte zwischen 15 Uhr am Dienstag und 14.30 Uhr am Mittwoch in das Gebäude und entwendete Bargeld aus einer Kasse und einer Geldbörse. Danach flüchtete er wieder durch das Fenster. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Diebstahl aus Selbstbedienungsladen

Unbekannte rissen mehrere Boxen von der Wand und entnahmen Lebensmittel und Getränke von einem Selbstbedienungsladen in Öhringen. Mindestens zwei Täter begaben sich gegen 1.20 Uhr in den Laden in der Römerallee, randalierten und entwendeten die Ware. Die jeweilige Höhe des Diebesguts und des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Circa 1,75 Meter groß, schlank, etwa 15-16 Jahre alt, trug eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und hatte ein weißes T-Shirt über den Kopf gezogen

Täter 2: Circa 1,75 Meter groß, etwa 15-16 Jahre alt, trug eine Jeans, weiße Turnschuhe, eine schwarz-weiße Adidas-Jacke eine Schildmütze und hatte ein rotweißes Tuch vor dem Gesicht

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell