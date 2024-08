Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.08.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Hoher Schaden bei Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schäden in Höhe von etwa 8.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochen in Mosbach und flüchtete anschließen von der Unfallstelle. Der Hyundai eines 36-Jährigen parkte in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 15.30 am Straßenrand der Leutweinstraße und wies Beschädigungen am linken Fahrzeugheck auf. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Buchen: 35-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine 35-jährige Autofahrerin nach einem Unfall am Dienstagabend bei Buchen ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 19 Uhr fuhr der 21-jährige Lenker eines Seat von Buchen in Richtung Götzingen. Als er an einer Einmündung in Richtung Götzingen abbiegen wollte, übersah er vermutlich die aus Richtung Götzingen kommende Opel-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An beiden Pkw entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 40.000 Euro. Der Fahrer des Seat blieb unverletzt.

