Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Oedheim: Hausbrand verursacht hohen Sachschaden

Ersten Einschätzungen zufolge verursachte ein Brand am Mittwochnachmittag an einem Wohnhaus in Oedheim rund 400.000 Euro Sachschaden. Gegen 13.30 Uhr bemerkten Anwohner das Feuer in der Nachbarschaft und verständigten die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte waren an dem Haus in der Kolpingstraße bereits Flammen zu sehen. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell