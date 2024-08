Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Autofahrer vermutlich unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag in Heilbronn konnten Polizeibeamte deutliche Ausfallerscheinungen bei einem Autofahrer feststellen. Gegen 11.15 kontrollierten die Beamten den Toyota-Fahrer in der Leintalstraße und konnten hierbei deutliche Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen. Zudem ist der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins. Der 39-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat nun mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

Eppingen/B293: Auto überschlägt sich - Fahrer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache verunfallte am Mittwochmorgen ein 69-jähriger Nissan Fahrer auf der Bundestraße 293 bei Eppingen. Der Mann fuhr gegen 10 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe, kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf den Rädern auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer konnte verletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Bis zur Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell