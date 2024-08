Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Montagnachmittag Sachschaden an einem in Bad Mergentheim geparkten Pkw. Der Ford Transit stand zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr ordnungsgemäß in der Hermann-Mittnach-Straße. Innerhalb dieses Zeitraums zerkratzte die Person das Fahrzeug am linken Heck. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Wildunfall mit hohem Sachschaden

Mindestens 10.000 Euro Sachschaden entstand am Montagmorgen bei einem Wildunfall auf der Bundesstraße 19 bei Bad Mergentheim. Eine 23-Jährige fuhr mit ihrer Mercedes A-Klasse von Igersheim kommend in Richtung Bad Mergentheim. Gegen 6.45 Uhr querte ein Reh die Fahrbahn. Die Frau konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern und ihr Wagen kollidierte mit dem Tier, sodass die Airbags auslösten. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Creglingen: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren

Ein 48-Jähriger setzte sich am Montagmittag hinter das Steuer eines Autos, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt und betrunken war. Der Mann fuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem Ford auf der Bad Mergentheimer Straße in Creglingen, als er von Polizeibeamten angehalten wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken ist und keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein Alkoholtest zeigte knapp 0,5 Promille an. Der 48-Jährige muss sich nun wegen dem Fahren unter Alkoholeinfluss und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Lauda-Königshofen: Versuchter Einbruch - 41-Jähriger festgenommen

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte ein 41-Jähriger in eine Apotheke in Lauda-Königshofen einzubrechen. Der Mann begab sich gegen 23 Uhr zu der Apotheke in der Josef-Schmitt-Straße und versuchte die Eingangstür aufzubrechen. Da dies misslang versucht es der 41-Järige bei einem angrenzenden Geschäft erneut die Eingangstür aufzubrechen. Der Mann wurde von Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. Die verständigten Polizeibeamten nahmen den Einbrecher fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es dem Einbrecher nicht in die Apotheke oder in das Geschäft zu kommen. Ob Sachschaden entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt. Der 41-Jährige wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Tauberbischofsheim: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende ein in Tauberbischofsheim geparktes Auto. Zwischen 10 Uhr am Freitag und 22.30 Uhr am Samstag zerkratzte die Person den in der Straße "Glockengraben" abgestellten Porsche am linken Heck. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Lauda-Königshofen: Pkw beim Abbiegen übersehen

Vermutlich übersah ein 36-jähriger Zweiradfahrer einen entgegenkommenden Pkw und verursachte ein Unfall auf der Bundesstraße 292 bei Lauda-Königshofen. Gegen 12 Uhr war der Mann mit seinem Kleinkraftrad auf der Bundesstraße in Richtung Sachsenflur unterwegs und wollte nach links in die Straße "Am Breitenstein" abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Ford Escort eines 77-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand circa 2.500 Euro Sachschaden.

