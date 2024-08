Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen: Fahzeug beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Montag kam es in Eppingen zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz vor einem Optikergeschäft. Der Fahrer eines weißen Opel Astra parkte gegen 9.10 Uhr in der Mühlbacher Straße und begab sich zu einem Termin. Als er gegen 10 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug auf der linken Seite im Bereich der Fahrer- und Beifahrertür erheblich beschädigt war. Der Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Erlenbach: Zeugenaufruf nach Vorfall beim Weinfest

Nachdem in der Nacht auf Sonntag von einer Personengruppe auf dem Erlenbacher Weinfest der rechte Arm zum sogenannten "Hitlergruß" ehoben worden sein soll, sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Gegen 23.30 Uhr sollen mindestes drei Personenim zu diesem Zeitpunkt gut besuchten Festzelt den verbotenen Gruß während des Abspielens der deutschen Nationalhymne gezeigt haben. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder möglicherweise Fotos oder Videos hiervon gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Kupferdiebstahl gesucht

In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, kam es in der Moltkestraße in Heilbronn zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte Täter entwendeten an einem Wohn- und Geschäftshaus mehrere Meter Kupferfallrohr. Die Rohre wurden an drei Gebäudeecken im unteren Bereich abmontiert. Über den Wert des gestohlenen Materials liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn-Sontheim: Einbruch in Schule in- Zeugen gesucht

Zwischen Freitag, dem 2. August 2024, und Montag, dem 19. August 2024, kam es zu einem Einbruch in einer Schule in der Max-von-Laue-Straße in Heilbronn-Sontheim. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zur Schule und gelangten in das verschlossene Sekretariat. Hier wurden Schränke aufgebrochen, nach bisherigem Kenntnisstand jedoch nichts entwendet. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Einbruch in Feinkostladen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in einen Feinkostladen in der Straße "Am Wollhaus" in Heilbronn. Unbekannte Täter versuchten zunächst die Haupteingangstür mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Da dies augenscheinlich nicht gelang, wurde die Scheibe mit einem Stein eingeworfen. Aus der Ladentheke wurde Münzgeld gestohlen. Zudem entwendeten die Täter rund 100 Zigarettenpackungen verschiedener Sorten im Wert von etwa 800 Euro. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine genauen Erkenntnisse vor. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

