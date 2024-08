Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Räder von sechs Pkws entwendet

Schaden von rund 25.000 Euro verursachten Unbekannte am Wochenende in Mosbach-Neckarelz. Die Täter begaben sich zwischen 19 Uhr am Samstag und 8 Uhr am Montag auf einen Parkplatz in der Industriestraße und entwendeten die Kompletträder von sechs Audis. Hierzu wurden die Fahrzeuge aufgebockt und auf Pflastersteine gestellt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 062621 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Elztal-Dallau: Mehrere Lebensmittelautomaten beschädigt

Ein Unbekannter versuchte am Freitag mehrere Lebensmittelautomaten in Elztal Dallau aufzubrechen. Der Mann kam gegen 3 Uhr in den Verkaufsraum in der Meertalsiedlung. Dort schob er die Videokameras nach oben und bohrte den Wurst- und Fleischautomaten auf. Daraus entnahm er mehrere hundert Euro und verursachte Sachschaden von rund 2.500 Euro. An zwei weiteren Automaten versuchte er die Schlösser aufzubohren, was misslang. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06293 233 entgegen.

Walldürn: Sandsteinmauer an Grotte beschädigt

Sachschaden von rund 15.000 Euro verursachten Unbekannte bereits zwischen 10. und 12. August in Walldürn. Der oder die Täter brachen Steine aus der Mauer links und rechts der Loudres-Grotte heraus und brachten die Mauer dadurch teilweise zum Einsturz. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

