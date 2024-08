Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfall unklar - Wer fuhr den Traktor?

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem am Freitag ein Pkw und ein Traktor bei Künzelsau kollidierten. Der Traktor befuhr gegen 17.20 Uhr die Landesstraße 1051 von Gaisbach in Richtung Kemmeten. Auf Höhe einer Hofzufahrt wollte dieser links abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt überholte ein 61-Jähriger mit seinem Mercedes das landwirtschaftliche Fahrzeug. Es kam Zusammenstoß zwischen der Traktorschaufel und der hinteren rechten Seite des Pkws. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Da nicht klar ist, ob der Traktor-Lenker geblinkt hat und wer diesen gefahren hatte, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Mulfingen: Pkw am Sportplatz beschädigt

Sachschaden von mehreren hundert Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker an einem geparkte Ford am Freitag. Der Besitzer stellte seinen Pkw zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf der Parkwiese am Hollenbacher-Sportplatz ab. Als er zurückkam entdeckte er zwei Beschädigungen am Heck. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Niedernhall: Weißer VW mit roter Linie flüchtet - Zeuginnen gesucht

Die Fahrerin eines weißen VWs mit einer auffälligen roten Linie streifte am Freitagabend einen bei Niedernhall fahrenden VW Polo einer 86-Jährigen. Die Seniorin befuhr gegen 19.30 Uhr die Landesstraße 1044 in Richtung Giebelheide, als ihr kurz vor dem Gewerbegebiet Waldzimmern in einer Linkskurve der weiße VW mit einer roten Linie unter dem Kühlergrill entgegenkam. Dieser geriet wohl auf die Gegenfahrbahn, wodurch der linke Außenspiegel des Polos beschädigt wurde und Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Außerdem verlor die daraufhin flüchtende Fahrerin das Gehäuse des Außenspiegels. Zwei Zeuginnen, die wenig später an der Unfallstelle vorbeikamen, konnten etwa 1,5 Kilometer zuvor an der Einmündung zur Landesstraße 1051 eine etwa 50 Jahre alte Frau sehen, die um ihren weißen Kleinwagen lief und diesen begutachtete. Diese Frauen und weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau zu wenden.

Pfedelbach: Diagnosegerät für Lkw entwendet

Unbekannte verschafften sich am Wochenende Zutritt zu einer Firma in Pfedelbach und entwendeten ein Diagnosegerät. Die Täter schlugen zwischen 18 Uhr am Samstag und 6.30 Uhr am Montag eine Scheibe an dem Büro in der Öhringer Straße ein. Im Inneren entwendeten sie das Gerät im Wert von rund 6.000 Euro und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Waldenburg: Auseinandersetzung bei Fest - Zeugen gesucht

Zwei Personen wurden bei einer Schlägerei am Samstagabend in Waldenburg verletzt. Bei einem Fest in Ziegelhütte gerieten ein 38-Jähriger und ein 25 Jahre alter Mann gegen 23.30 Uhr in Streit. Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll der 38-Jährige den jüngeren Mann mit der Faust ins Gesicht und mit einer Flasche auf den Kopf und gegen sein Bein geschlagen haben. Hierdurch wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Danach entfernte sich der 38-Jährige vom Tatort und lief in Richtung Parkplatz in den Wald. Dorthin wurde er vom 25-Jährigen sowie zwei weiteren Personen verfolgt. Diese schlugen und traten dann gemeinsam auf den Mann ein. Er wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen, die die Situation beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell