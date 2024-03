Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240329 - 0362 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Trunkenheitsfahrt mit griffbereiter Schreckschusswaffe

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagmittag (28. März 2024) nahmen Polizeibeamte einen Autofahrer fest, der nach aktuellen Erkenntnissen alkoholisiert war und eine Schreckschusswaffe mit sich führte.

Ein Zeuge meldete gegen 13:05 Uhr, dass ein Audifahrer womöglich soeben in der Moselstraße einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Die angesprochene Streife führte eine Verkehrskontrolle bei dem 39-jährigen Fahrer durch. Dieser wollte sich zunächst der Kontrolle entziehen und fuhr an den Beamten vorbei. Es gelang den Polizisten jedoch ihn zu stoppen und festzunehmen. Auf Grund seiner verwaschenen Sprache und weiteren Umständen entstand bei den Polizisten der starke Verdacht, dass der Mann alkoholisiert war. Als einer der Beamten in das Fahrzeug schaute, bemerkte er dann noch eine Schreckschusspistole auf dem Fahrersitz.

Der Fahrer wurde im Anschluss zwecks Blutentnahme in das Polizeipräsidium Frankfurt verbracht, es stellte sich weiterhin heraus, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Sein Fahrzeug wurde wegen erheblicher technischer Mängel sichergestellt, ebenso wie die Schreckschusswaffe. Der Anfangsverdacht eines Verkehrsunfalls, welcher ausschlaggebend für die Kontrolle war, konnte nicht bestätigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell