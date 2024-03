POL-F: 240329 - 0361 Frankfurt - Ostend: Festnahme nach schwerem Raub aus Wohnung

Frankfurt (ots) - (ha) Ein aktuell noch unbekannter Mann entwendete am gestrigen Mittwochmorgen (27. März 2024) gegen 07:55 Uhr insgesamt 145 Euro aus der Kasse einer Backstube in der Straße Nidacorso . Eine Mitarbeiterin, die zunächst abgelenkt war, bemerkte den Diebstahl und wollte den Mann am Arm festhalten ...

