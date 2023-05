Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 62-Jährigem u.a. das Dortmund-Trikot geraubt

Rostock (ots)

Gegen 19:00 Uhr erhielt die Polizei am Samstag, 27.05.2023, Kenntnis darüber, dass einem 62-jährigem Mann aus Brandenburg im Rostocker Dünenweg sein Dortmund-Trikot, eine Vereinsjacke und ein Fanschal geraubt wurden. Kurz zuvor hatten ihn vier Tatverdächtige von hinten kommend zu Boden gebracht und ihn getreten. In der Folge entrissen die Täter dem 62-Jährigen die Sachen. Zeugen beobachteten den Vorfall und eilten zur Hilfe. Darufhin entfernten sich die Tatverdächtigen. Eine Nahbereichsfahndung mehrerer Funkwagen führte zur Feststellung von vier möglichen Tatverdächtigen an der Haltestelle "Taterhörn". Die Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 15 - 19 Jahren wurden überprüft. Dabei war allein der 19-Jährige polizeilich bekannt. Die Vereinskleidung konnte nicht festgestellt werden. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden die Jugendlichen von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt und übergeben. Die vier Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubes strafrechtlich verantworten. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell