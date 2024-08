Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Schwaigern-Massenbach: Motorräder aus Firma gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Krafträder aus einer Firma in Massenbach. Zwischen 20.45 Uhr am Donnerstagabend und 8.40 Uhr am nächsten Morgen öffneten die Täter gewaltsam eine Türe des Gebäudes im Gewerbering und gelangten so ins Innere. Anschließend wurde eine noch nicht genau bekannte Anzahl von Neufahrzeugen auf unbekannte Weise abtransportiert. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum rund um den Gewerbering verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Motorräder machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

