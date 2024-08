Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Ein 19-Jähriger entwendete am Donnerstagabend Lebensmittel aus einem Supermarkt in Igersheim und flüchtete gewaltsam. Gegen 19 Uhr befand sich der junge Mann in dem Supermarkt und packte drei Nudelpackungen in seinen Rucksack. Als er von Angestellten darauf angesprochen wurde, sprang er über eine Absperrung und rannte in Richtung des Ausgangs. Zwei Kundinnen beobachteten das Geschehen und versuchten den 19-Jährigen festzuhalten. Er stieß eine Frau zu Boden und riss sich von der anderen los. Dabei wurden die beiden Frauen leicht verletzt. Auf dem Parkplatz rannte der Dieb zwei Polizeibeamten, die in diesem Moment einen Verkehrsunfall auf dem Kundenparkplatz aufnahmen, direkt in die Arme. Die Beamten nahmen den dem Mann vorläufig fest. Nach den strafprozessualen Maßnahmen wurde der 19-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Lauda-Königshofen: Person steckt im Aufzug fest

Ein 35-Jähriger musste in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einem Aufzug gerettet werden. Gegen 23.30 Uhr meldete sich ein Passant, dass eine Person im Bahnhofsaufzug in Lauda-Königshofen feststecken würde. Die alarmierten Einsatzkräfte konnte zusammen mit der Feuerwehr und einem Techniker den 35-Jährigen mit seinem Fahrrad aus seiner misslichen Lage retten. Wie lange der Mann genau in dem Aufzug feststeckte, konnte nicht ermittelt werden. Verletzt wurde niemand und es entstand kein Sachschaden.

Tauberbischofsheim: Berauschter Autofahrer versucht Polizeibeamte zu täuschen

Ein vermutlich durch Drogen berauschter 23-Jähriger versuchte am Donnerstagnachmittag Polizeibeamte zu überlisten. Gegen 13.35 Uhr wurde der Mann mit seinem Renault Kastenwagen auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 27 unterhalb der Laurentiusbergstraße angehalten und kontrolliert. Hierbei kam der Verdacht auf eine Beeinflussung des Fahrers durch Drogen auf, weshalb der 23-Jährige eine Urinprobe für einen Drogenvortest abgeben musste. Der Mann füllte jedoch eine andere Flüssigkeit, vermutlich synthetischer Urin, in den Becher. Die Beamten ließen sich nicht täuschen. Der Fahrer musste daraufhin in Begleitung der Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Grünsfeld: Unfall verursacht und geflohen

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person an einem Kleinbus am Donnerstagnachmittag in Grünsfeld und flüchtete anschließend. Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr stand der Ford Tourneo ordnungsgemäß in der Hauptstraße. Innerhalb dieses Zeitraums kollidierte der unbekannte Fahrzeugführer mit dem Wagen. Nach dem Unfall fuhr er von der Unfallstelle davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

