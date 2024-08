POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Assamstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person an einem Hyundai am Mittwoch in Assamstadt und flüchtete anschließend. Zwischen 5.30 Uhr und 15 Uhr stand der i30 auf dem Kundenparkplatz eines Fahrradgeschäfts in der ...

mehr