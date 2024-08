Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Assamstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person an einem Hyundai am Mittwoch in Assamstadt und flüchtete anschließend. Zwischen 5.30 Uhr und 15 Uhr stand der i30 auf dem Kundenparkplatz eines Fahrradgeschäfts in der Industriestraße. Innerhalb dieses Zeitraums kollidierte der unbekannte Fahrzeugführer mit dem Wagen. Nach dem Unfall fuhr er von der Unfallstelle davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Tauberbischofsheim: Mit 1,4 Promille Fahrrad gefahren

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 42-jähriger Fahrradfahrer verantworten. Der Mann war am Mittwochnachmittag mit seinem Mountainbike auf Kundenparkplatz eines Vollsortimenters in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim in Schlangenlinien unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 16.45 Uhr zeigte ein Atemalkoholtest beim dem Mann mehr als 1,4 Promille an. Der 42-Jährige musste daraufhin in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihn erwarten neben dem Strafverfahren noch Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis.

Tauberbischofsheim: Berauschter E-Scooterfahrer

Vermutlich berauscht von Drogen war ein 20-Jähriger am späten Mittwochabend mit einem E-Scooter in Tauberbischofsheim unterwegs. Der junge Mann fuhr gegen 20.15 Uhr mit einem E-Scooter in der Pestalozziallee, als er von Polizeibeamten angehalten wurde. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle kam der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen auf, weshalb der 20-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Er muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Lauda-Königshofen: Gebäudebrand

Am Donnerstagmorgen rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Gebäudebrand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Lauda-Königshofen aus. Gegen 6 Uhr wurde das Feuer in der Straße "Hofstetten" gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Stalls bereits im Vollbrand. Die darin befindlichen Puten konnten rechtzeitig gerettet werden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Verletzt wurde niemand und der entstandene Sachschaden wird auf circa 80.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Feuerausbruch kam, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Gebäudebrand machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell