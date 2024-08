Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.08.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend in Ilsfeld. Gegen 17.10 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem MINI auf der Hauptstraße von der Ortsmitte Auenstein kommend in Richtung der Landesstraße 1102 unterwegs. An der Einmündung zur L1102, einer abknickenden Vorfahrtsstraße, hielt die MINI-Fahrerin zunächst an. Als sie auf die Landesstraße einfuhr, übersah sie vermutlich den Audi welcher aus Richtung Ilsfeld kam. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen im Audi leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

A6/Neckarsulm: Trotz Absperrung mit Streifenwagen kollidiert - Hoher Sachschaden

Am Mittwochnachmittag fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Fahrzeug in eine polizeiliche Absperrung auf der Autobahn 6 bei Neckarsulm. Gegen 13.10 Uhr sicherte eine Streife des Verkehrsdienstes Weinsberg ein Pannenfahrzeug auf dem rechten Seitenstreifen der A6, zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Neckarsulm, ab. Hierzu stellten sie mit Pylonen und einem Triopan auf die rechte Spur und leiteten den Verkehr auf den mittleren Fahrstreifen um. Dies übersah die junge Frau vermutlich, weshalb sie mit ihrem Suzuki die Absperrung durchfuhr und mit dem hinter dem Pannenfahrzeug abgestellten Streifenwagen kollidierte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell