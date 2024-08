Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.08.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Mit 1,7 Promille elektronischen Krankenrollstuhl gefahren Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 46-Jähriger in Krautheim verantworten. Der Mann war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit seinem elektronischen Krankenrollstuhl auf der Landesstraße 1025 zwischen Klepsau und Krautheim unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 1.30 Uhr stellte sich heraus, dass an dem Gefährt ein Versicherungskennzeichen von 2022 angebracht und der Mann deutlich betrunken war. Der Atemalkoholtest des Mannes zeigte 1,7 Promille an. Der 46-Jährige musste daraufhin in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und eine weitere Anzeige wegen des nicht gültigen Versicherungskennzeichens.

Kupferzell: 50 km/h zu viel auf dem Tacho Bei Geschwindigkeitskotrollen auf der Bundesstraße 19 bei Kupferzell überschritt ein Fahrer am gestrigen Tag deutlich die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Am Mittwochabend waren Polizeibeamte im Bereich der Bundesstraße im Einsatz und überprüften die gefahrene Geschwindigkeit der Fahrzeuge zwischen Kupferzell und Hesselbronn. Ein 55-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit seinem Motorrad mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei erlaubten 70 km/h wurde er mit 120 km/h gemessen. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Ingelfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstag in Ingelfingen und flüchtete anschließend. Ein 29-Jähriger hatte seinen Audi A6 Avant gegen 5 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Keltenstraße abgestellt. Als er um 14.15 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er den Unfallschaden. Der Verursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das abgestellte Auto und ist ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren geflüchtet. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Bretzfeld-Schwabbach: Verkaufsautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht Diebe brachen in den vergangenen Tagen einen Verkaufsautomaten in Bretzfeld-Schwabbach auf. Die Unbekannten begaben sich zu dem Automaten in der Schwabenstraße und öffneten diesen gewaltsam. Die Fleisch- und Wurstwaren in dem Verkaufsautomaten ließen sie zurück und entwendeten lediglich das Wechselgeld. Insgesamt entwendeten sie circa 1.200 Euro an Bargeld und verursachten zusätzlich rund 3.000 Euro Sachschaden an dem Automaten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Aufbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bretzfeld, Telefon 07946 94001, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell