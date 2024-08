POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Hardheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person bei einem Unfall in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hardheim und flüchtete anschließend. Zwischen 18.30 Uhr am Montag und 9.15 Uhr am nächsten Morgen kollidierte ...

