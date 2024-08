Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person bei einem Unfall in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hardheim und flüchtete anschließend. Zwischen 18.30 Uhr am Montag und 9.15 Uhr am nächsten Morgen kollidierte der unbekannte Fahrzeugführer mit dem Gartenzaun eines Grundstückes im Friedhofweg. Nach dem Unfall entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Elztal-Dallau: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Dallau. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Metalltür des Gebäudes im Brühlweg und gelangten so ins Innere. Hier entwendeten sie einen Hochdruckreiniger und einen Sauger der Marke "Kärcher". Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Brühlweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell