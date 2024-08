Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.08.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis (ots)

Königheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Wie es zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 27 bei Königheim kam, ist noch völlig unklar. Gegen 11.55 Uhr kollidierte ein 81-Jähriger mit seiner Aprilia kurz nach dem Ortsausgang Weikerstetten in Richtung Schweinberg mit dem Toyota einer 66-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Toyota-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße 27 musste im Rahmen der Unfall- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Da der Unfallhergang derzeit noch völlig unklar ist, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder der vorausgegangenen Fahrweise der beiden Beteiligten machen können. Auch die Frage, wer von beiden in welcher Fahrtrichtung unterwegs war, ist derzeit noch nicht geklärt. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen übernommen und hat einen Gutachter hinzugezogen. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 60040 an den Verkehrsdienst Tauberbischofsheim.

