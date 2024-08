Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.08.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Motorradfahrer flüchtet mit fast zwei Promille vor Polizei und stürzt

In Wertheim stürzte am Montagabend ein Motorradfahrer, als er betrunken vor der Polizei flüchtete. Gegen 23 Uhr war eine Polizeistreife auf der Landesstraße 2310 von Dertingen in Richtung Urphar unterwegs. Auf Höhe der Autobahnauffahrt zur A3 in Richtung Würzburg fuhr ihnen ein Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf ihrer Spur entgegenkam. Die Beamten konnten einen Frontalzusammenstoß nur durch starkes Abbremsen verhindern. Die Polizisten wendeten daraufhin ihr Fahrzeug und folgten dem Zweiradfahrer in Richtung Dertingen. Noch bevor der Streifenwagen auf den 42 Jahre alten Kawasaki-Fahrer aufgeschlossen hatte, kam dieser in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach auf der Grünfläche und kam am Fahrbahnrand zum Liegen. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Motorradfahrers ergaben, wurde in der Klinik ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von fast zwei Promille anzeigte, musste der 42-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

