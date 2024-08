Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.08.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Illegale Müllablagerung von Katzenstreu

Ein unbekannter Täter lagerte mehrfach im Zeitraum von Mittwochabend bis Sonntag Katzenstreu und Zigarettenkippen im Wald bei Tauberbischofsheim ab. An einem Waldweg am "Eingang Oberer Edelberg", an der Alten Großrinderfelder Straße, entsorgte vermutlich ein Katzenbesitzer etwa 130 Liter frisches, und in sieben Abfallsäcken durchweichtes Katzenstreu. Zudem entsorgte der Umweltsünder etwa 300 Kippen der Marke "Gauloises". Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit Ablagerungen von Müllsäcken oder Katzenstreu gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe/Umwelt, Telefon 09341 810, zu melden.

