Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch beim "Immergut" Firmengelände

Stavenhagen (ots)

Am 06.07.2024 gegen 19:30 Uhr wurden über den Notruf der Polizei auffällige Personenbewegungen auf dem ehemaligen Gelände der Firma "Immergut" in Stavenhagen bekannt.

Zwei eingesetzte Streifenwagen des Polizeireviers Malchin begaben sich umgehend zum angegebenen Ort.

Die Beamten nahmen Kontakt zu dem Hinweisgeber des gemeldeten Sachverhaltes auf und konnten so detailreiche Personenbeschreibungen und weitere Erkenntnisse erlangen.

Beim Betreten des Geländes konnten am Hauptgebäude Beschädigungen an einem Eingangstor festgestellt werden. Es ist anzunehmen, dass ein Rolltor durch die Täter gewaltsam aufgebrochen wurde und sie sich so Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschafften. Weiterhin konnten männliche Stimmen von dort wahrgenommen werden.

Die Beamten sahen zwei Personen im Erdgeschoss des ehemaligen Firmengebäudes. Während eine Person mit einem Gabelstapler fuhr, war die andere Person fußläufig unterwegs. Nachdem die Kollegen sich als Polizisten zu erkennen gaben und die beiden Personen zum Stehenbleiben aufforderten, ergriffen sie die Flucht.

Ein Beamter, der am Haupttor des Geländes die Sicherung übernahm, beobachtete den Fluchtweg der beiden Männer und folgte ihnen mit dem Streifenwagen. Die Tatverdächtigen konnten in unmittelbarer Nähe durch die Einsatzbeamten angetroffen und gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass es die beiden Personen sind, welche zuvor von dem Hinweisgeber beobachtet wurden. Hierbei handelt es sich um einen 22-jährigen und 24-jährigen polnischen Staatsbürger.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Tatverdächtigen konnte mögliches Diebesgut aufgefunden werden. Es wurde ein WLAN-Router sowie mehrere Netzkabel sichergestellt.

Während der polizeilichen Maßnahme kam ein Stadtbewohner auf die Beamten zu und berichtete, dass mehrere technische Gegenstände in seinem Vorgarten liegen würden, die sich dort tagsüber noch nicht befunden hätten. Diese wurden ebenfalls als mögliches Diebesgut sichergestellt.

Eine Rücksprache mit der zuständigen Sicherheitsfirma für das Objekt "Immergut" in Stavenhagen ergab, dass die festgestellten Beschädigungen am Tor neu sein müssen. Im Anschluss wurde festgestellt, dass der Gabelstapler vom Strom abgezapft wurde und offene Kartons bzw. aufgerissene Verpackungen im Gebäude lagen.

Ein bisheriger Schaden wird auf circa 1.100 Euro geschätzt.

Der 22-jährige Tatverdächtige war den Malchiner Beamten nicht unbekannt. Den Abend zuvor, am 05.07.2024, gab es bereits einen Polizeieinsatz in Stavenhagen, bei dem der hier aufgeführte Tatverdächtige an einer Körperverletzung beteiligt gewesen sein soll.

Er soll gemeinsam mit drei weiteren männlichen Personen einen rumänischen Gastarbeiter aufgesucht und ihn verletzt haben. Zu einer gleichen Tat soll es am 04.07.2024 bereits gekommen sein, die der Polizei erst in diesem Zusammenhang geschildert wurde. Der 22-jährige Pole hat mit einem 26-jährigen Polen und einem 23-jährigen und 25-jährigen Deutschen an beiden Tagen den rumänischen Gastarbeiter in einer Wohnung angegriffen. Der 32-jährige Rumäne wies mehrere Verletzungen, unter anderem, im Gesicht auf. Diese wurden durch eine RTW-Besatzung medizinisch behandelt.

Weitere Erkenntnisse zu den vorliegenden Sachverhalten sind nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell